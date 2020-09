Après avoir présenté sa prochaine carte, Tell, et ses deux prochaines armes (Famas, AUG), Insurgency: Sandstorm vient de dévoiler un nouveau mode de jeu coopératif, Outpost. Disponible sur 6 cartes : Tell, Power Plan, Refinery, Outskirts, Precint et Summit, il vous faudra défendre une position face à des vagues d’ennemis successives. Pour rappel, ce nouveau contenu fait partie de la prochaine mise à jour, Operation: Breakaway. Elle sera disponible le 6 octobre prochain.