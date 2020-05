Industria est un petit FPS indépendant développé par Bleakmill. C’est une aventure purement solo qui se déroule dans un univers alternatif au moment de la chute du mur de Berlin. Comme vous pouvez l’observer dans le trailer ci-dessous, on y retrouve une ambiance steampunk et une atmosphère assez sombre. Prévu pour 2021, il promet 4 heures de jeu, un gameplay exigeant et difficile. On l’espère car, comme pour le sexe, une expérience courte doit être intense. Ça semble assez sympa, il y a des airs d’Half-Life, de Bioshock et d’Atomic Heart. En plus, c’est plutôt agréable à l’œil. Le jeu possède d’ores et déjà une page Steam si vous désirez suivre son développement.

Berlin, 9 novembre 1989. Les rues sont pleines de monde. Des milliers de voitures traversent la frontière intérieure allemande après quatre décennies de division. Le mur est ouvert et le gouvernement ne sait pas encore ce qui se passe. Au même moment, un homme disparaît dans un centre de recherche près de Berlin-Est. C’est votre collègue Walter, son message est arrivé trop tard. Vous retournez au bureau où la sécurité de l’Etat détruit déjà les preuves du projet de recherche. La recherche de Walter vous emmène au centre de l’installation, au cœur de l’univers, là où le temps s’arrête. Quand est-ce que le rideau s’ouvre ? A la fin, ses horribles choses et la question de la responsabilité qui vous plongent plus profondément dans un monde étrange et en même temps familier. Tu dois trouver Walter, et ce chemin te mène dans une autre dimension…