On en parlait il y a deux jours, Steam Cloud Play n’est finalement pas un service de cloud gaming par Valve. En tout cas, pas pour le moment. En effet, une brochure est maintenant disponible pour les développeurs. Comme vous pouvez le voir, c’est surtout une intégration des services de streaming directement dans Steam. Cela permet aux studios de choisir s’ils veulent, ou non, rendre disponible leur jeu sur les différents plateformes. Pour l’instant, Steam Cloud Play ne supporte que GeForce Now. Cela devrait éviter quelques départs du service d’Nvidia. Bref, c’est destiné aux développeurs plutôt qu’aux joueurs. Rien ne change pour vous.