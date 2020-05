Annoncé en septembre 2018, Those Who Remain est disponible sur Steam depuis aujourd’hui pour 17,99€. Développé par Camel 101, c’est un simulateur de marche très classique. Néanmoins, l’ambiance semble assez festive puisque le jeu aborde des thèmes comme le deuil, le suicide ou le harcèlement. Nous avons donc hâte d’arpenter les rues de la ville de Dormont, déformée par les ténèbres, pour se taper une bonne barre de rire entre deux suicides.

Certaines erreurs ne devraient pas se produire quand on ne manque de rien, mais elles se produisent malgré tout. Edward avait une belle vie, une femme ravissante et une fille parfaite. Pourtant, il a pris la route dans la ville de Dormont après plusieurs verres de whiskey afin de mettre fin à sa liaison secrète, dans l’espoir de corriger ses erreurs. Tandis qu’Edward fait une pause au motel Golden Oak, il ne se rend pas compte à quel point cette nuit va changer sa vie… Les horreurs et les ténèbres qui prospèrent et que tous voient du coin de l’œil sont libérées…