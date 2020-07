Comme prévu, Hyper Scape, alias “le Battle Royale d’Ubisoft”, a été dévoilé hier soir à travers une bande-annonce accompagnée par une musique des plus génériques :

Dans le même temps, de nombreux influenceurs ont été invités par Ubisoft à dévoiler du véritable gameplay. Ainsi, nous avons pu découvrir un FPS futuriste axé sur la mobilité se déroulant sur une carte urbaine très dense. 99 joueurs s’y affrontent, ramassant les armes et leurs améliorations sur le champ de bataille. Les différents mouvements disponibles (tremplin, double saut, glissade) permettent de profiter de la verticalité offerte par les nombreux immeubles. Un système de pouvoirs, acquis via le loot, offre au joueur de nouvelles capacités : téléportation, création de murs bloquants, invisibilité ou encore transformation en balle rebondissante géante (!). Concernant les combats, il est à noter que les armes ont un comportement très arcade, elles ne semblent avoir aucun recul et une dispersion minime. Le Time To Kill est très élevé, ce qui est d’ailleurs exacerbé par certaines compétences défensive.

Vous pouvez découvrir tout ça n’importe où sur Twitch ou dans la vidéo de Jackfrags ci-dessous, par exemple :

Hyperscape est actuellement en phase de test technique et ce jusqu’au 7 juillet. Son accès est bloqué derrière un système inspiré par celui de la bêta de Valorant : pour y participer, vous devrez regarder des streamers que vous n’aimez pas jouer au jeu en croisant les doigts pour obtenir une clé.

Le BR d’Ubisoft devrait, d’après les rumeurs, sortir le 12 juillet prochain et sera un Free-To-Play.