Depuis quelques heures, vous avez peut-être pu constater par vous même le nouveau plan communication d’Ubisoft à propos de son prochain jeu : un Battle Royale nommé Hyper Scape. Les messages enthousiastes pullulent partout sur internet et les publireportages ne devraient bientôt plus tarder. Plus officiellement, pour l’instant il faut se contenter d’un site officiel ne traitant que l’univers du jeu et qui laisse imaginer en effet un projet proche du Battle Royale. C’est en tout cas ce qu’affirme le fleuron de la presse française :

Un insider prétend ainsi que Hyper Scape serait un FPS free to play situé dans un univers futuriste. Toujours d’après la même personne, une bêta débuterait la semaine prochaine tandis que le jeu sortirait le 12 juillet (en même temps que la conférence Ubisoft donc). À noter que le jeu profiterait d’une intégration à twitch, donnant la possibilité aux membres du tchat d’influencer la partie avec des +health ou +speed. À voir comment ça s’équilibre. Encore à prendre avec des pincettes, Hyper Scape serait à priori développé par Ubi Montreal (Rainbow Six Siege, Far Cry 5, etc.).

Tous ces grands journalistes devraient pouvoir nous donner davantage d’informations, en tout indépendance bien sûr, dès le 2 juillet.