En allant sur le Twitter officiel des jeux Shadow Warrior, on peut découvrir un tweet à la fois mystérieux et communicatif. Une simple image montrant un panneau sur lequel est écrit “Teaser trailer filming in progress QUIET PLEASE !“

Comme on vous l’a dit il y a peu, le studio Devolver Digital a prévu une conférence en direct sur Twtich pour le samedi 11 juillet à 12h. Est-ce que l’on y verra le teaser mentionné plus haut ? Les gens de chez Flying Wild Hog préparent-ils un tout nouveau Shadow Warrior ou un simple DLC ? Les chaussettes ont-elles un côté droit et un côté gauche ? On le saura peut-être bientôt. Sauf pour la dernière question.