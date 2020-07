Le site Dread XP, spécialisé dans les jeux d’horreur, a annoncé sur Twitter l’arrivée prochaine de la Dread X Collection 2. Rappelons que la Dread X Collection est une anthologie regroupant plusieurs courts jeux d’horreur originaux créés par des développeurs différents. Nous avions d’ailleurs publié un excellent (!) dossier sur le précédent volume.

Proud to announce that we are making Dread X Collection 2!

More devs, more games, more spooks coming soon💀#dreadxcollection pic.twitter.com/zVSSrqMXxl

— DreadXP (@dread_x_p) July 2, 2020