Ubisoft a annoncé lors de sa conférence que Hyper Scape, son nouveau Battle Royale Free To Play, était disponible dès maintenant en Bêta ouverte. Vous pouvez retrouver la bande-annonce, qui revient sur le lore du jeu, ci-dessous. Autant vous dire que c’est vraiment très intéressant.

Hyper Scape est un Battle Royale à 99 joueurs se déroulant dans une map très urbaine. Son gameplay est axé sur la mobilité et la verticalité ainsi que sur des capacités spéciales, les Hacks, récupérables sur la carte. En plus de ce qui était présent dans la Bêta fermée qui s’est déroulée y a quelques jours, cette nouvelle version incorpore une nouvelle arme et un hack inédit. Le premier passe de combat est, quant à lui, offert.

Si vous êtes intéressés, il faudra passer par Uplay ou par cette page pour installer Hyper Scape. Je serais vous, je ne me ferais toutefois pas trop d’illusion quant à la qualité du jeu. J’ai, pour ma part, pu accéder à la Bêta fermée et si j’avais marché dedans du pied gauche ça m’aurait porté chance.