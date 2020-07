Quake Champions a reçu la semaine dernière une nouvelle carte intitulée Tower of Koth. Elle est disponible dans les modes DM, TDM, CA, Duel, Instagib, Unholy Trinity et arcades. La mise à jour s’accompagnait aussi de nouvelles apparences pour les armes grâce au septième season pass du jeu. Le reste concernait des corrections de bugs et des améliorations, notamment de la carte Awoken. Le patch note complet peut se lire ici.

Il est surtout étonnant, pour ne pas dire émouvant, de voir les développeurs continuer à bosser sur le jeu alors qu’il ne fédère qu’environ 1000 joueurs par jour en moyenne. Acharnement, déni, abnégation ?