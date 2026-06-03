Hell Let Loose: Vietnam est repoussé au 13 août suite aux retours des playtests

Le week-end dernier, se sont déroulés les playtests d’Hell Let Loose: Vietnam. Même si à la rédac, on a trouvé l’expérience très sympa, elle n’était pas dénuée de défauts. Le plus gênant concernait les ennemis situés à plus de 200 mètres, qui se téléportaient par bonds d’une dizaine de mètres, rendant les affrontements à longue distance pratiquement impossibles. Mais il semblerait que d’autres soucis techniques aient touché les joueurs, forçant Expression Games et Team17 à repousser la sortie du jeu au 13 août prochain, notamment à cause de problèmes de performances et de stabilité.

Ils indiquent dans le billet de blog Steam dédié qu’ils se sont rendus compte qu’ils avaient besoin de plus de temps pour « offrir une expérience de lancement plus aboutie », ce dont personne ne se plaindra. Vous pouvez d’ailleurs trouver des dizaines de threads suppliant les devs de reporter le jeu, que ce soit sur Steam ou sur Reddit.

Le rendez-vous est donc pris pour le 13 août, mais vous pouvez toujours ajouter Hell Let Loose: Vietnam à votre liste de souhaits depuis sa page Steam ou Epic Games Store.