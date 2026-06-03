[AG French Direct] Le puzzle game Looking For Fael sortira cet été

À l’occasion de l’AG French Direct Showcase, Swing Swing Submarine a enfin annoncé que Looking For Fael, son puzzle game surréaliste, sortirait cet été. On notera par ailleurs qu’ils ont été rejoints par d’autres studios pour bosser sur le projet : La Poule Noire et Arte France, qui s’occupe également de l’édition. Pour rappel, le jeu nous lancera à la recherche de notre colocataire perdu dans un appartement un peu spécial, puisqu’il semble être la rencontre de plusieurs dimensions. Pour progresser, il faudra résoudre des énigmes, le tout dans des environnements visuellement plutôt sympas.

On avait déjà beaucoup apprécié la démo – toujours disponible sur sa page dédiée –, alors comme d’hab, on est plutôt confiants. Si vous êtes friands de puzzle games, il y a de bonnes chances que vous soyez séduits par celui-ci. Vous pouvez d’ailleurs ajouter Looking For Fael à votre liste de souhaits Steam s’il vous intéresse, en attendant une date de sortie plus précise.