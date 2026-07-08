Flesh & Wire, le spin-off de POSTAL, sort les guns et le fil barbelé dans une nouvelle bande-annonce

Publiée en ce début de semaine sur la chaîne officielle YouTube du studio Running With Scissors, une nouvelle bande-annonce du FPS d’horreur psychologique Flesh & Wire dévoile de nouveaux extraits de gameplay. On y retrouve la protagoniste principale Angel qui semble avoir un faible pour le barbelé et les armes à feu. Bien loin d’être totalement saine d’esprit, cette dernière affrontera une IA ennemie tantôt statique, tantôt agressive, composé d’humains et de créatures monstrueuses. Au niveau du gunplay, ça a l’air correct avec un arsenal plutôt conventionnel, qui devrait s’étoffer avec des artefacts surnaturels. Au-delà de la vendetta personnelle d’Angel contre le Postal Dude qui a reçu un petit lifting entre temps, il semblerait que nos amis les félins longtemps méprisés et utilisés à des fins autre que support émotionnel ronronnant, auraient l’opportunité d’intervenir d’une façon ou d’une autre.

À la rédac, même si on reste malgré tout méfiant vis-à-vis de la qualité des titres produits par le studio Running With Scissors, Flesh & Wire est pour le moins intriguant et pourrait être une aventure sympa sans grande prétention. En attendant la sortie toujours prévue pour courant 2027, vous pouvez ajouter le jeu à votre liste de souhaits Steam, si vous êtes intéressés.