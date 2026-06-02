Fatekeeper est disponible en accès anticipé

Comme on vous l’annonçait récemment, le RPG Fatekeeper est disponible aujourd’hui en accès anticipé. L’éditeur THQ Nordic vient de publier un trailer plutôt alléchant qui devrait ravir les fans de Dark fantasy.

La version actuelle propose environ deux heures de contenu, mêlant combats au corps-à-corps et magie. L’accès anticipé devrait durer 18 mois. Visuellement, l’Unreal Engine 5 semble faire le café. Reste à voir l’optimisation. Avec 40 Go et une config assez grosse (RTX 3070 recommandée), espérons que les vielles machines tiennent la route. On espère également que Paraglacial, le studio allemand composé de seulement 13 personnes, nous ramena à nos belles années. Pour l’instant Fatekeeper regroupe quelques milliers de joueurs et les avis sont plutôt bon. On essaiera de vous faire un petit retour au plus vite.

Actuellement en promo sur Steam au prix de 8 €, ça vaut quand même le coup d’aiguiser son épée pour aller découper du troll.