DOOM: The Dark Ages | Revelations : tel un requiem pour id Software, le DLC est sorti hier

Difficile de se réjouir comme il se doit après le cataclysme qui vient de toucher id Software (et bien d’autres). La terrible vague de licenciements engagée par Microsoft n’épargne pas grand monde, et ce n’est pas rassurant pour la suite de la série, mais on peut tout de même célébrer le travail réalisé par les développeurs avant de tomber au combat. C’est d’ailleurs clairement cette solidarité qui transparaît avant tout dans les premiers avis élogieux des joueurs à l’égard de Revelations.

Comme prévu, c’est donc en ce 7 juillet de l’an de grâce 2026 que DOOM: The Dark Ages fait un retour qui s’annonce plus brutal que jamais avec son premier DLC. Annoncée il y a environ un mois au cours du Xbox Games Showcase, l’extension fourmille de nouveaux contenus en tous genres et surtout, de nouvelles manières de trucider du démon. Les previews publiées il y a quelques jours par certains médias permettent notamment de découvrir, à travers quelques affrontements, les mécaniques de jeu qui caractérisent Revelations.

L’incarnation de ce renouvellement au sein du gameplay, c’est principalement la fameuse lance à chaîne : une nouvelle arme que l’on pourra échanger à souhait avec le bouclier en main gauche en fonction de la situation. Cette lance pourra être utilisée comme une arme de corps à corps, mais également être lancée, et exploitée à la manière d’un grappin afin de vous projeter violemment sur vos ennemis ou encore de leur tourner autour en les mitraillant. Bref, un nouvel atout qui rend notre DOOM Slayer plus polyvalent, mobile et efficace que jamais dans ses tueries. En plus, ça a l’air super fun.

Plus globalement, ce DLC présente une bonne dose de lieux inédits à parcourir dans la bonne humeur, avec pas moins de 6 nouveaux niveaux articulés autour d’un hub, lui même explorable petit à petit avec une composante metroidvania. On notera d’ailleurs dans ces nouvelles zones des environnements plus verticaux, sans doute dédiés à une exploitation optimale de la fonction de grappin octroyée par la lance à chaîne. Les dernières aventures du DOOM guy seront également l’occasion pour les plus étranges d’entre vous de découvrir avec enthousiasme votre dose de lore, puisque – comme l’indique le titre de l’extension avec subtilité – la narration y aura une place importante. Il en faut pour tous les gouts, soyons ouverts d’esprit.

En tout cas, l’attente touche à sa fin ! Avec une petite pensée pour les devs, on se donne rendez-vous sur la page Gamesplanet de DOOM: The Dark Ages | Revelations pour reprendre le combat là où on l’avait laissée l’an dernier. Par ailleurs, des promotions sont actuellement en cours sur toute la série DOOM, c’est pourquoi si vous n’aviez toujours pas le jeu de base de The Dark Ages (sérieusement ?) ou que vous souhaitez en profiter pour découvrir les titres précédents, le moment est peut-être venu. Ça se passe sur Steam, mais dépêchez-vous, c’est seulement jusqu’au 9 juillet !