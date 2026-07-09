C’est avec de tristes nouvelles que nous revenons vers vous près de 2 ans après nos dernières news concernant le jeu au développement tumultueux. Core Decay, le FPS de science-fiction fortement inspiré par le cultissime Deus Ex, ne donne plus de signes de vie depuis bien longtemps, et les récentes évolutions observables sur sa page Steam viennent appuyer les théories les plus pessimistes pour ce qui est de l’avenir du titre. En effet, il y a quelques semaines, les images du jeu en ont toutes été supprimées, tandis que le site dédié tenu par le lead dev a vu son contenu et ses forums disparaître également, ne laissant qu’un vide qui laisse présager le pire.

Bien sûr, rien n’est certain, et il n’y a à l’horizon aucune prise de parole d’Ivar Hill, le principal – si ce n’est seul – développeur restant sur le projet. Mais depuis que l’éditeur 3D Realms avait quitté le navire en 2024, on savait bien que la tournure du développement sentait mauvais. Et c’est bien dommage, car l’ambition artistique du titre nous donnait véritablement envie de donner sa chance à l’expérience. Enfin, ne vendons pas la peau de l’ours avant de savoir s’il a été tué, nous vous tiendrons au jus si jamais Core Decay revenait miraculeusement à la vie. En attendant de ses nouvelles, vous pouvez toujours l’ajouter à votre wishlist via Steam, du moins si la page n’a pas disparu au moment où vous lisez ces lignes.