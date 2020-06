Valve a déçu énormément les joueurs concernant l’accessibilité de leur dernier titre, Half Life : Alyx. En effet, les coûts pour profiter de la VR étant très élevés, les personnes à faible revenu ne peuvent pas se permettre de mettre un mois de salaire pour accéder à leur franchise préférée. Suite à ça, quelques semaines après la sortie du jeu, plusieurs joueurs acharnés avaient réussi à faire tourner Half Life : Alyx au clavier et à la souris. Mais de nouveaux outils sont sortis par la suite comme le PFSK (Pancake FPS Starter Kit), un add-on permettant d’utiliser le source 2 de manière classique sans la VR.

Ainsi avec la combinaison de plusieurs mods (dont le PFSK), les joueurs peuvent enfin jouer de manière classique à Half Life : Alyx. Et comme nous pouvons voir ci-dessous, le résultat final est franchement très discutable. Terminé de faire joujou avec les objets, vous pourrez dès maintenant TUER TUER TUER des ennemies qui ne sont pas vraiment conçus pour affronter des as de la souris. Forcement, le dernier titre de Valve est exclusivement construit pour une utilisation en réalité virtuelle et nécessite de nombreuses modifications pour être agréable au clavier/souris. Pour rappel, Nofrag considère Half Life : Alyx comme la référence pour tous ceux qui souhaitent essayer la VR et concluait son test par:

Comment passer à côté d’Half-Life: Alyx si vous êtes équipé d’un casque VR ? On oublie rapidement ses petits défauts pour se laisser promener dans les ruelles et souterrains de City 17. Le jeu propose une expérience impeccable, parfaitement réalisée et exécutée. Plus qu’un nouvel épisode d’Half-Life, Valve domine et donne une véritable leçon de savoir-faire pour établir un nouveau mètre-étalon en réalité virtuelle.

D’ailleurs, le créateur du PFSK déconseille à tous les joueurs d’y jouer dans cette configuration. Donc à vos risques et périls si vous êtes très déçus par cette “nouvelle approche”.