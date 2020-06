Bendy and the Dark Revival, c’est la suite de Bendy And The Ink Machine. Un petit jeu d’horreur (plutôt sympathique) qui se démarque par son style Walt Disney façon années 30-40. Le développeur avait annoncé une suite l’année dernière, et la sortie semble se rapprocher, puisqu’il publie aujourd’hui un nouveau trailer, visible ci-dessous. Bien qu’il n’annonce aucune date précise, cela ne devrait plus être très long. En effet il était, à l’origine, prévu pour l’automne 2019. Pour suivre le développement et la moindre annonce, je vous invite à consulter le site du studio. Pour l’instant, Bendy and the Dark Revival ne possède pas de page Steam.