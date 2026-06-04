Mardi dernier, le studio Crowbar Collective a publié un billet de blog Steam pour le déploiement de la seconde mise à jour majeure du FPS tacticool coopératif Rogue Point. Désormais, pendant la phase d’assaut, vos coéquipiers et vous-même pouvez enfin ouvrir la carte sur laquelle vous planifiez vos actions en dessinant probablement des zizis. Et deuxième grande nouvelle, il est dorénavant possible briser ces putains de vitres avec vos poings plutôt que de gaspiller des munitions. De plus, vis-à-vis de l’aspect roguelite du jeu, un arbre de progression permanente et de nouvelles compétences temporaires ont été apportés. Enfin, pour varier les plaisirs, de nouvelles armes personnalisables (FLX-R Rifle, Maverick Shotgun, Austrian Full Auto et RCD Tiger) et cosmétiques à débloquer (Summer Hawaiian Shirt et Track Suit) sont disponibles pour votre équipe. Pour en apprendre davantage sur les autres ajouts et la longue liste de correctifs, vous pouvez consulter le présent billet.

Pour rappel, même si Rogue Point est plutôt fun en coop durant les premières heures de découverte, on en fait vite le tour. Hormis quelques nouveautés qui sont toujours les bienvenues, cette seconde mise à jour, à l’instar de la première, ne change pas franchement la donne en termes de gameplay. Il faudra donc se montrer patient avec l’arrivée de la 1.0 qui devrait nous gratifier au moins d’une nouvelle carte et d’un nouveau boss, si d’ici là, les plans du studio ne changent pas. Si vous êtes intéressé par Rogue Point et ne souhaitez pas payer plein pot (environ 20 €), vous pouvez profiter de la promotion à -10 % de notre partenaire Gamesplanet sur l’édition de base et supporter, soit 18 € et 23 €.