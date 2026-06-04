[AG French Direct] Al’ulA : un puzzle game étudiant onirique inspiré du Rubik’s cube

Lors de l’AG French Direct Showcase, plusieurs projets étudiants se sont glissés entre les jeux commerciaux. Pour autant, comme on l’a vu avec La Poussière du Bund, ils n’en sont pas moins intéressants. C’est le cas notamment avec Al’ulA, un puzzle game qui se base sur le principe du Rubik’s cube. On peut aussi évidemment déceler des inspirations du côté de Superliminal ou peut-être Maquette, mais la mécanique semble pour l’instant cantonnée à la rotation de ces ensembles de cubes.

On ne peut pas nier que le concept soit original. Et comme le jeu (ou plutôt le prototype) est disponible gratuitement sur Steam, on est allé l’essayer. On fermera les yeux sur la recommandation d’utiliser un pad au lancement et l’impossibilité de régler la sensibilité de la souris, il faut bien que jeunesse se fasse. Mais si on se concentre sur le contenu en lui-même, la promesse est tenue. Les premières salles sont extrêmement simples le temps de prendre en main la mécanique de jeu, mais on arrive rapidement à se faire des nœuds au cerveau. Et visuellement, c’est plutôt réussi. De quoi peut-être convaincre un éditeur de financer une version plus ambitieuse ?

En attendant de le savoir, allez donc tester Al’ulA en vous rendant sur sa page Steam si vous êtes curieux. Et puis c’est gratuit.