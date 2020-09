Grounded nous expliques les interactions sociales de son jardin

Dans le dernier Vlog parue la semaine dernière, la community manager de Grounded nous explique plusieurs choses concernant les mécaniques du jeu. Elle détaille notamment le comportement des différentes insectes qui grouillent dans l’espace de jeu. Les mouches aiment se retrouver près des points d’eau la journée et se coller bêtement aux lumières la nuit, etc. Cela peut permettre de les retrouver plus facilement ou de savoir où trouver une ressource en particulier. Par exemple, les coléoptères sont souvent proches des champignons, etc. Mais surtout, dans ce jardin, vous trouverez du bonheur, du happy à chaque coin de feuille, du happiness partout partout partout ! <3

En fin de vidéo, nous apprenons aussi que la prochaine mise à jour arrivera le 30 septembre et qu’un nouveau Vlog reviendra sur les nouveautés apportées.