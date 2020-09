La saison 6 de Modern Warfare et Warzone débutera demain, le 29 septembre. Au programme : nouveaux opérateurs et nouvelles armes mais aussi de nombreuses cartes. Deux pour le multijoueur, Mialstor Tank Factory et Broadcast, une pour le mode Gunfight, Station, et une pour Ground War, Versdansk Riverside. La principale nouveauté, fortement illustrer dans le trailer de lancement visible ci-dessous, concerne une mise à jour de la carte du battle royale, Warzone. Celle-ci est maintenant dotée d’une belle ligne de métro pour voyager. Un peu plus tard dans la saison, du 20 octobre au 3 novembre, aura lieu un événement temporaire sous le signe de l’horreur. On devrait connaître les détails un peu plus tard. Pour donner du grain à moudre aux pleureuses habituelles : le patch fait un peu plus de 20 Go.