Ce qu’essaye de nous vendre le studio Render Cube avec Medieval Dynasty, c’est la promesse d’un jeu où vous allez devoir débuter et gérer votre lignée pendant le moyen âge. Sorti il y a quelques jours à peine en accès anticipé sur Steam, il est temps de voir ce qu’il en est après une quinzaine d’heures passées sur le titre.

Vous incarnez un péquin lambda qui fuit la guerre et se retrouve sans le sou dans une région calme et à peine peuplée d’une petite cinquantaine d’habitants. Partant de zéro, vous allez devoir construire votre premier abri, vos premiers outils, survivre et vous développer petit à petit au fil des saisons qui passent. Finalement, vous pourrez recruter d’autres personnages et créer votre propre village. La fiche Steam de Medieval Dynasty nous décrit ainsi un titre puisant à la fois dans la survie, la stratégie mais aussi la simulation et le jeu de rôle. Un sacré programme qui ne se concrétise pas vraiment une fois la partie lancée.

Peut-être à cause de son statut d’alpha, on finit vite par déchanter au bout d’à peine quelques heures. Car pour l’instant, Medieval Dynasty n’a pas grand chose d’intéressant à proposer. Pour commencer, si le jeu vous prend un peu par la main au départ pour vous aider à appréhender les différentes mécaniques, certains aspects sont encore trop flous. L’arbre de compétences n’est pas limpide, celui des technologies souvent illogiques et on peine souvent à trouver comment débloquer telle aptitude ou le schéma de tel objet. Mais au moins, durant les deux premières heures on découvre petit à petit ce que le titre peut nous offrir. Sauf que très vite, on s’ennuie ferme.

Pourtant la carte du jeu n’est pas immense, et si elle donnera quelques panoramas assez sympathiques, on finit quand même par se faire chier. La faune qui aurait pu animer un peu vos balades dans la forêt est dépourvue d’intêret. Deux lances en pleine tête suffisent à tuer n’importe quel animal, du petit renard à l’ours ou au bison. Ils ne représentent aucun challenge puisqu’ils se contentent de vous foncer droit dessus lorsque vous les attaquez, s’alignant ainsi parfaitement avec vos projectiles. Vous vous retrouvez donc rapidement avec un stock énorme de nourriture effaçant complètement l’aspect survie.

Pour le reste, vu l’état du jeu, on va être sympa et dire que ce n’est encore qu’un problème d’équilibrage pour le moment. Pour constituer votre dynastie, il va falloir recruter d’autres personnages, trouver une femme, créer une lignée, etc. Tout cela nécessite un nombre de points de réputation. Sauf que gagner en réputation est très (très) long, tandis que perdre des points arrive très (très) régulièrement. La faute à des choix de dialogues très restreints et dont on ne mesure pas forcément la portée — quand ce ne sont pas les personnages qui ont des réactions loufoques. Sans parler du fait que toutes les réponses ne sont pas toujours disponibles et ce sans explication. En 15 heures de jeu, il s’est écoulé 2 ans et je suis à -228 points sachant qu’il en faut au minimum +50 pour recruter quelqu’un. Alors ne me parlez même pas de se marier ! Pourtant je n’ai tué personne et j’ai enchainé pas mal de missions proposées par les PNJ. Elles sont d’ailleurs soporifiques et inspirées des grands classiques des quêtes Fedex.

Il ne reste pas grand chose à Medieval Dynasty pour susciter encore notre curiosité. L’agriculture peut paraitre assez sympa au début, notamment grâce au cycle des saisons. Mais elle est finalement très limitée. Après avoir choisi votre terrain et aéré la terre, vous choisirez votre culture en fonction de la saison actuelle et n’aurez plus qu’à attendre, sans rien faire d’autre, le bon moment pour récolter. Au moins, cela permet, avec la chasse, de se faire facilement quelques pièces d’or. Car, comme tout le reste, tout coûte très (très) cher dans Medieval Dynasty. Il y a même une taxe foncière, qui monte très vite et il faudra donc veiller à ne pas construire trop de bâtiments trop rapidement ou vous serez vite endetté. Un comble pour un jeu dont l’un des buts principaux est de créer et agrandir son village…

D’après la roadmap publiée la semaine dernière sur Steam, les développeurs prévoient d’ajouter de la pêche, la possibilité de monter sur les bêtes, de la poterie, l’apiculture et la création d’alcool mais aussi un système de bandits. Pour vous faire une rapide idée de ce que propose le jeu actuellement, retrouvez ci-dessous 17 minutes de gameplay enregistrées en WQHD. :

Un petit souci de son sur la première partie, j’ai dû coller des musiques libres de droits par dessus au montage. Toutes nos excuses.

Conclusion



Si les développeurs déclarent vouloir rester encore six mois en accès anticipé avant de délivrer la version finale du jeu, il semble qu’il faudrait beaucoup (beaucoup) plus de temps à l’équipe de Render Cube pour rendre un produit intéressant. Si plusieurs bases attrayantes sur le papier sont déjà en places, on peine à imaginer comment le studio pourrait leur donner un intérêt suffisant pour recommander un jour Medieval Dynasty. Peut-être avec plus de temps, de nombreuses améliorations, et un rééquilibrage profond du jeu.

Medieval Dynasty est disponible en accès anticipé sur Steam pour 24,99€. Preview réalisée sur une copie commerciale du jeu.