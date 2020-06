Hellraid (initialement Project Hell) qui est devenu un DLC pour Dying Light sortira finalement le 23 juillet prochain. Pour 10€ sur Steam, il vous proposera, seul ou en coopération jusqu’à 4 joueurs, de parcourir un donjon médiéval infesté de monstres. Et c’est plus ou moins une description exhaustive de cette extension. Vous devriez retrouver le même gameplay que Dying Light avec quelques armes inédites. Et si vous avez du mal à me croire, je vous invite à regarder le trailer d’annonce ci-dessous. J’imagine que pour ce prix, ça pourra bien occuper quelques soirées.