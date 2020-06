Dans une note de blog, les développeurs présentent la prochaine carte à rejoindre Hell Let Loose, Carentan. Vous pouvez retrouver quelques images à cette adresse, ainsi que ci-dessous. Ce sera la plus grande carte urbaine du jeu jusqu’à maintenant. Carentan sera disponible avec la mise à jour 7 d’Hell Let Loose, qui apportera aussi une refonte des animations FPS/TPS et une amélioration du son des armes. Pour l’instant, aucune date de sortie n’est annoncée.