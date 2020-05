Call of Duty: Black Ops 4 n’avait pas eu de campagne solo. Quel dommage. Et pourtant, une vidéo de la campagne solo annulée vient de refaire surface sur Reddit. Aucun regret, puisque comme vous pouvez le découvrir ci-dessous, c’est du très classique avec des gens qui hurlent et des grosses explosions. BO4 s’était concentré sur le multijoueur, le battle royale et le mode zombie. Est-ce que le 17ème opus de la franchise, qui devrait se dérouler pendant la Guerre Froide, aura une campagne solo ? Je n’en peux plus d’attendre.