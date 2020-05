On avait déjà eu vent de la rumeur en 2019, SteamDB enfonce un peu plus le clou aujourd’hui avec un peu de datamining. Valve préparerait Steam pour le cloud gaming. Une suite logique aux options que proposent déjà Steam comme Steam Link ou Remote Play Together. Pour l’instant, aucune annonce ou communication officielle de la part de notre bon Gabe Newell. Notez que cela pourrait être simplement une intégration plus importante entre GeForce Now et Steam, ou un partenariat poussé entre les deux entreprises. Comme d’habitude, il faudra patienter pour en savoir plus.

Latest Steam client beta adds more support for Steam cloud gaming operations and timed trials. pic.twitter.com/EpdwXYVnCd — Pavel Djundik (@thexpaw) May 25, 2020