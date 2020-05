L’équipe de Blade and Sorcery vient de publier un trailer pour présenter sa prochaine mise à jour. Elle est prévue pour le 4 juin prochain sur Steam et Oculus. Comme prévu par la roadmap, elle se concentre sur la magie en apportant de nouveaux sorts, mais aussi la possibilité de créer ses sorts. Cela s’accompagnera d’une tripotée de nouvelles armes, d’un tutoriel et un nouveau design des NPCs. Vous pouvez découvrir tout ça sur la vidéo ci-dessous :