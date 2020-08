Croteam (Serious Sam) raconte son histoire dans le premier épisode d’une nouvelle série

Une nouvelle série intitulée Countdown to Serious Sam 4 débute aujourd’hui sur Youtube avec un premier épisode retraçant les débuts du studio Croteam, à l’origine de la saga. L’occasion d’apprendre comment ils ont réussi à entreprendre le développement de jeux vidéo durant la guerre de Yougoslavie, se procurer alors le matériel nécessaire, etc. Pour le reste, si vous êtes familier de la série Serious Sam, vous n’apprendrez pas grand chose de nouveau. Il est cependant intéressant de noter que Devolver Digital, l’éditeur actuel de Serious Sam, a été fondé par les créateurs de Gathering of Developpers : un regroupement de développeurs crée en 1998 qui avait publié les deux premiers Serious Sam !

Pour rappel, Serious Sam 4, initialement prévu pour sortir en août, a récemment été repoussé au 24 septembre 2020.