À l’origine prévu pour décembre 2020, le quatrième chapitre de The Long Dark ne sortira finalement pas cette année. C’est dans un article publié sur le site du jeu que Raphael van Lierop, fondateur du studio Hinterland, nous fait part de la nouvelle. La raison derrière cette annonce ne vous étonnera pas, puisqu’on commence malheureusement à avoir l’habitude : le covid-19 et son confinement. Bien que confiants au départ, les membres de l’équipe ont finalement pris du retard et n’arrivent pas à travailler aussi rapidement qu’ils l’espéraient. Changer les couches du petit et faire l’école à la maison, ça prend du temps, qui finit par manquer pour envisager de sortir ce quatrième chapitre dans de bonnes conditions dans moins de cinq mois.

Tout le monde est toujours concentré sur le jeu et nous progressons tous les jours, mais je ne trouve tout simplement pas bien de maintenir l’équipe verrouillée sur une sortie en décembre car nous ne faisons pas de crunch à Hinterland. La seule façon de sortir en décembre serait de faire des compromis sur la qualité ou le contenu. Nous ne voulons pas de cela, et vous ne le voulez pas. Nous n’allons donc pas faire cela. Raphael van Lierop