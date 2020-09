Le créateur, Chris t Roberts, a pris la parole sur les forums de Roberts Space Industries pour répondre aux critiques sur le développement de Star Citizen et Squadron 42. Vous pouvez lire l’intégralité de sa déclaration par ici. Chris Roberts semble être un gros fragile puisqu’il utilise un bon tiers de son post pour répondre à un commentaire “méchant”. Heureusement qu’il ne fréquente pas NoFrag.com. Notez que selon lui, le jeu rassemble en moyenne 30 000 joueurs à un instant T.

Voici donc une sélection des meilleures phrases :

<< Ma plus grande déception avec le débat moderne sur Internet est qu’il y a une grande part de cynisme, surtout dans les forums ou Reddit, et qu’une partie des gens imaginent le pire. Si une fonctionnalité est manquante, en retard ou buggée, c’est parce que la société ou le développeur a menti et/ou est incompétent, par opposition au fait qu’elle a juste pris plus de temps et a eu plus de problèmes que l’équipe ne l’avait imaginé lorsqu’elle a commencé à la construire. >>

Et oui. Rappelons tout de même que Squadron 42 devait sortir en 2016 ! Mais ces choses prennent du temps, aucun mensonge. En 2018, Chris déclarait aussi chez VentureBeat que Squadron sortirait en 2020. Or, depuis, la roadmap ne veut plus rien dire et ils ont publié une roadmap de la roadmap. Ce ne sont pas que des mensonges, Chris, simplement de l’incompétence de donner une date de sortie chaque année et de la manquer à chaque fois. Heureusement, comme il le déclarait en juillet 2015 : “Ils travaillent dur pour terminer Squadron 42”.

Le reste est vraiment du blabla inutile qui vous explique à quel point il fallait développer cette nouvelle feuille de route pour plus de transparence pour les joueurs. Qu’il comprend votre frustration, votre énervement et ainsi de suite. C’est totalement vide d’intérêt, de sens et finalement d’explications. Il ne donne aucune nouvelle date et ressort encore et toujours les même excuses.

<< Une partie de la motivation pour changer la façon dont nous partageons les tâches sur lesquelles nous travaillons et leurs progrès est que la communauté peut obtenir une meilleure visibilité des choix difficiles auxquels nous sommes confrontés chaque jour sur le projet et voir sur quoi exactement chaque équipe travaille, par opposition aux quelques tâches que nous nous sentons à l’aise de partager parce que nous pensons avoir une forte probabilité de parvenir à les terminer ce trimestre. >>

Pour terminer, encore une fois, il rappelle sa vision et qu’il ne va rien sacrifier malgré les critiques. En gros, il faut avoir foi en lui. Ne demandez pas de preuves, ne demandez pas de comptes, croyez simplement Chris sur parole.

<< C’est le jeu dont j’ai rêvé toute ma vie. Maintenant que je suis en mesure de le réaliser, je ne suis pas prêt à sacrifier son potentiel parce qu’il prend plus de temps que je ne l’avais imaginé au départ. >>

Ah, et je vous invite à noter cette phrase qu’il prononce au cas où :

<< Je peux vous promettre que le jeu que j’ai décrit n’est pas une illusion, et qu’il ne faudra pas 10 à 20 ans pour le réaliser. >>

Du coup je ne sais pas trop à partir de quand il commence à compter… Car ça fait déjà 8 ans que le jeu est en développement… Est-ce qu’il a aussi remis les compteurs à zéro avec la nouvelle roadmap en développement ?

Vous savez ce que déclarait Chris Roberts dans le manuel de Strike Commander en 1993 ? Ceci :