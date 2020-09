À l’occasion de la PAX Online, Frequency: Chernobyl s’est dévoilé. Oubliez l’action d’un Chernobylite, puisqu’il est plus orienté énigmes et puzzles ainsi que balades oniriques compteur Geiger à la main. Vous incarnez Val, un gars qui aime la radio, et qui explore ces fameuses station de nombres provenant de la zone de Chernobyl. Il découvre alors qu’il est possible d’entendre des voix de personnes en 1986 suite à une faille spatio-temporelle. Un jeu plus calme sans mutants ou mercenaires. Aucune date de sortie n’est avancée pour le moment, bien qu’une page Steam soit disponible.