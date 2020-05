Bientôt un documentaire sur l’histoire d’Arkane Studios avec du Half-Life

C’est par un communiqué disponible sur Twitter, que l’on apprend que Noclip prépare un documentaire sur Arkane Studios. Pour rappel, les petits développeurs Lyonnais sont notamment connus pour avoir fait d’excellents jeux comme Arx Fatalis ou encore Dishonored, dont les qualités ne sont maintenant plus à prouver. Ainsi, comme nous pouvons le voir sur le trailer ci-dessus, nous en apprendrons un peu plus sur l’ensemble de l’histoire d’Arkane Studio, et surtout sur les nombreux projets avortés comme The Crossing, LMNO et Ravenholm, le spin-off de Half-Life développé en étroite collaboration par Valve et Arkane. D’ailleurs, de nombreux extraits de gameplay sont déjà disponibles ici. Bref, le documentaire sortira la semaine prochaine donc préparez-vous à une petite heure (minimum) de plaisir.



Bonjour France. Voici quelques screenshot de notre documentaire, rien que pour vous. ♥️🇫🇷 pic.twitter.com/Pnn79d1HrU — Noclip (@noclipvideo) May 23, 2020