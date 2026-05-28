Star Citizen : plus d’un milliard de dollars pour des draps froissés, mais une technique déplorable

Le 24 mai dernier, le financement participatif de Star Citizen a dépassé le milliard de dollars. D’après les chiffres officiels, cette performance est l’effort conjoint de plus de 6,5 millions de personnes – même si certains ont un peu plus contribué que d’autres. Si la machine à fric marche aussi bien, c’est parce que le projet en fait rêver plus d’un, pour le plus grand bonheur du portefeuille de Saint Chris Roberts. Sûrement lui aussi un doux rêveur et un sacré brise-burnes pour ses équipes de dev, il est certainement le principal responsable d’un état de fait indéniable : Star Citizen ne sera sans doute jamais terminé. Entre les promesses irréalisables en l’état de l’art, les changements de direction soudains et les idées à la con, on n’est pas spécialement étonnés que le projet ait l’air de stagner. Pour autant, il n’a jamais été aussi populaire.

Si à la rédac, on reste assez moqueurs, quelques membres de la communauté prennent le sujet un peu plus au sérieux. L’un d’entre eux, Shamanix, nous précise d’ailleurs que cet exploit est en partie dû au modèle économique particulièrement prédateur mis en place par Cloud Imperium Games. Ils jouent avec l’exclusivité de certains vaisseaux sur des périodes précises et des séries limitées réservées aux joueurs ayant déjà dépensé plusieurs milliers de dollars. On peut notamment citer l’exemple de l’Anvil Odin, mis en vente lors de l’Invictus Launch Week 2956 il y a quelques jours. Annoncé par le studio comme le tout dernier vendu en phase de concept (donc probablement pas jouable avant trois ou quatre ans), il est facturé pas moins de 5 000 dollars, mais disponible en nombre limité et soumis à validation sur lettre de motivation. Évidemment, il ne s’adresse pas à n’importe qui, mais plutôt à des chefs de guilde puisqu’il peut embarquer jusqu’à 65 membres d’équipage, mais 33 au minimum (si on a bien compris). On imagine bien les communautés se cotiser pour avoir le privilège de crâner avec leur JPEG imprimé en A4 lors d’un Bar Citizen.

On en profite pour aussi parler de l’évolution du « jeu » : il est passé en alpha 4.8 récemment, et aurait ajouté des missions plus ou moins scénarisées avec des PNJ à pied toujours aussi cons. Parce que chez NoFrag, nous sommes des journalistes totaux, on a même pris le temps d’aller voir in situ pour constater l’évolution. Après une demi-heure pour s’extraire de la gravité de la planète, ne jamais réussir à contacter une station spatiale pour y atterrir, galérer pour retrouver les objectifs de missions invisibles sur la map, et une visite dans un lieu complètement désert autrefois fortement peuplé, le tout à 40 FPS avec une RTX 4090, on s’est dit qu’on allait encore attendre un peu pour notre reportage.

Mais si vous aimez perdre deux heures parce que vous êtes tombés à travers un ascenseur, sachez que Star Citizen est disponible à partir de 25 €.

Merci à Shamanix pour l’info et les détails.