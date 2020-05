Joyeux anniversaire Arkane ! Après le documentaire sur NoClip, les semaines prochaines seront consacrées à découvrir le studio : interviews de développeurs, concours, vidéos… Bref, la totale pour souffler les bougies des créateurs de Dishonored, Dark Messiah ou Arx Fatalis. En parlant, d’Arx Fatalis, il est offert si vous vous incrivez au programme Arkane Outsiders à cette adresse. D’ailleurs, IGN a eu l’occasion de discuter avec Arkane à propos de Dishonored. Sachez que la licence reviendra un jour, mais qu’elle n’est pas abandonnée définitivement. J’en profite pour passer un message personnel :

Mesdames et Messieurs de chez Arkane, je sais de source sûre que vous me lisez. On avait prévu quelques interviews avec vous, mais votre boîte de RP n’a jamais donné suite. Je vous conseille donc de bouger le cul du gars qui s’occupe de la communication chez vous. Bises, nounoursss.