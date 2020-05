HP vient de dévoiler son nouveau casque de réalité virtuelle, le Reverb G2. Développé en partenariat avec Valve et Microsoft, au prix de 599€. Les précommandes devraient ouvrir en juillet. Pour ce tarif, vous avez une résolution de 2160 x 2160 pixels avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Pas besoin de caméras externes, il est équipé de 4 caméras qui assure le tracking. On y retrouve le même système audio que sur le Valve Index. Vous pouvez aussi directement régler l’IPD (écart pupillaire) sur le casque. Toutes les caractéristiques techniques sont disponibles sur le site de HP. Côté manette, on retrouve une version légèrement différente des contrôleurs typiques des casques Windows Mixed Reality.