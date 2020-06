Les vacances d’été approchent, et ARK: Survival Evolved vient de déployer son événement temporaire pour la saison. Si vous aimez les dinosaures, la plage, les chemises Hawaïennes ainsi que les jeux de merde : la mise à jour Summer Bash devrait vous faire plaisir. Du 25 juin au 14 juillet, il sera donc possible de débloquer des cosmétiques, des lunettes de soleil, des chibis… Bref, c’est génial si vous avez 12 ans. La liste complète est visible par ici, et le jeu est en promotion à -80% sur Steam.