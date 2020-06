Alors qu’on pensait la QuakeCon annulé, il y aura bel et bien une version virtuelle cette année. Elle se déroulera en ligne du 7 au 9 août prochain. Ce sera l’occasion de découvrir la prochaine mise à jour de Quake Champions ! Non, je déconne. Il n’y a jamais rien de bien folichon à la Quakecon. On peut éventuellement espérer apercevoir les premières images du DLC de Doom Eternal puisque Bethesda n’organise aucune conférence virtuelle malgré l’annulation de l’E3. Réponse au mois d’août. Sinon, ce sera comme d’habitude : des tournois esport dont personne n’a rien à faire.