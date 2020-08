Beyond The Wire, le FPS qui se déroule pendant la Première Guerre mondiale, vient de publier une note de blog pour présenter les modes de jeu qui seront disponibles lors de sa sortie en accès anticipé. Ils seront au nombre de deux : Frontlines et Assault. Le premier a pour but de d’offrir une expérience proche de la guerre des tranchées, en proposant des attaques/contre-attaques successives sur une ligne de front bien définie. Le but est de progresser jusqu’à la dernière ligne ennemie en capturant chaque secteur successivement. Le second, très classique aussi, est un bête attaque/défense. Vous pouvez apercevoir à quoi ressemble les cartes ci-dessous. Pour rappel, Beyond The Wire est édité par Offworld Industries (Squad, Post Scriptum) et devrait sortir cette année en accès anticipé sur Steam. Vous pouvez toujours vous inscrire à l’alpha fermée.