Après Nvidia et Intel, c’est au tour des rouges de prendre la parole. AMD a annoncé aujourd’hui qu’ils présenteront les nouveaux processeurs (Zen 3) le 8 octobre prochain, et ses nouvelles cartes graphiques le 28 octobre. On ne va pas se mentir, on est surtout intéressé par les processeurs. Rendez-vous le mois prochain donc.

Join us on October 8 and October 28 to learn more about the big things on the horizon for PC gaming. pic.twitter.com/9dy8Lt5MP8

— AMD Gaming (@AMDGaming) September 9, 2020