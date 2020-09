Call of Duty: Black Ops Cold War vient de publier un trailer pour présenter son/ses modes multijoueurs. Bah, eux, comment dire… c’est du Call of quoi. Vous avez un petit aperçu des cartes : Miami, sur un bateau dans l’Atlantique ou encore en Angola. Pendant le stream de présentation, Treyarch a montré du Domination à 12vs12 ou encore un mode d’escorte de VIP. Le mode zombie est aussi de retour. Franchement, je sais pas quoi vous dire de plus… c’est Call of Duty. Notez que si vous voulez voir du gameplay, il y a déjà plein de vidéos avec des Youtubés et autres influenceurs décérébrés. Il suffit d’une simple recherche sur Youtube. Il y a jackfrags par exemple. Pour rappel, le jeu sort le 13 novembre prochain et un bêta se déroule à partir du 8 octobre.