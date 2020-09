Nvidia vient de dévoiler sa nouvelle génération de cartes graphiques, Ampere. Au programme : une RTX 3070 à 519€, une RTX 3080 à 719€ et une RTX 3090 à 1549€. La 3080 sera disponible dès le 17 septembre, puis ce sera au tour de la 3090 le 24 septembre. Il faudra attendre le mois d’octobre pour la 3070. Côté performance, patientons pour y voir plus clair, puisque la présentation d’Nvidia s’est attardée sur les performances avec ray tracing + DLSS. Attendons donc les benchmarks indépendants pour voir comment elles se comportent en dehors de ces conditions “idéales” même si le saut de performance s’annonce très important. Nvidia annonce par exemple que la RTX 3080 serait deux fois plus performantes qu’une 2080 Super. Ce que semble confirmer une première vidéo de nos confrères de Digital Foundry (merci à Mosk pour l’information).