WRATH: Aeon of Ruin, le rétro-FPS de 3D Realms, sortira d’accès anticipé le 25 février 2021. L’annonce s’accompagne de la seconde grosse mise à jour qui apporte sont lot de nouveautés. Comme prévu par la roadmap, un nouveau niveau, The Priory, ainsi qu’une nouvelle arme (Slag Cannon) et un nouveau monstre (The Oppressor). Pour le reste, vous pouvez maintenant régler votre taux de rafraîchissement dans les options. Pour fêter l’annonce de la sortie, une édition collector en quantité limité est en précommande. Elle contient quelques goodies (Posters, figurines, art book…). Le changelog complet est visible à cette adresse ou en vidéo :