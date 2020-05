Hell Let Loose vient de recevoir un petit patch qui se concentre sur le chasse aux bugs et l’optimisation. Il s’accompagne d’un DLC cosmétique totalement gratuit, intitulé Summer Warfare Pack. Attention, il semble offert seulement pendant une durée limitée et vous permettra d’obtenir un magnifique uniforme américain. Pour rappel, la prochaine grosse mise à jour, se concentrera sur des nouvelles animations, le système de vaulting et plein d’autres choses.