Nine to Five nous décrit sa façon de TUER TUER TUER

Les développeurs de Nine to Five continuent de dévoiler les mécaniques de leur jeu et décrivent aujourd’hui dans une nouvelle vidéo tout ce qui a trait aux combats.

Ainsi, ils s’expliquent dans un premier temps sur le TTK (time to kill) qui devrait être assez court pour tuer rapidement un ennemi si vous arrivez dans son dos, mais aussi assez long pour vous permettre de fuir un combat à moyenne ou longue portée. Il faudra aussi compter sur un système de blessures qui différeront en fonction du type de balle reçue et de l’endroit touché : une blessure à la jambe vous ralentit, à la main votre recul sera affecté, au torse vous perdrez beaucoup de sang, etc. Si vous ne vous soignez pas rapidement, vous finirez par mourir. Pour vous soigner vous disposerez de petits medkits ou carrément de stations de soin à transporter et qui pourront aussi guérir vos alliés. Pour rappel, dans Nine to Five il n’y a pas de réapparition après la mort et pas de régénération de santé.

Pour se protéger, les joueurs pourront utiliser des armures de différentes tailles et capacités. Sans surprise, les armures qui protègent le mieux ralentiront aussi les joueurs et laisseront moins de place dans l’inventaire du joueur. Contrairement aux armures plus légères qui protégeront moins mais feront également moins de bruit. Pour résumer, les développeurs comparent l’armure légère à Rainbow Six Siege et l’armure lourde à un joueur totalement équipé dans Call of Duty: Warzone.

Nine to Five lancera son alpha privée le 4 juin prochain et vous avez jusqu’au 1 juin pour vous y inscrire. Il y a deux jours, une vidéo nous montrait un peu moins de quatre minutes de gameplay.