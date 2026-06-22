Witchfire approche de sa version finale avec Revelations, une dernière grosse mise à jour de l’accès anticipé

Il y a quelques jours, The Astronauts a publié Revelations, la mise à jour 0.9 pour l’excellent Witchfire. Si l’absence de traduction vous servait jusque-là d’excuse pour ne pas vous plonger dans ce fast-FPS roguelite de dark fantasy inspiré par Painkiller et Dark Souls, sachez que le jeu est dorénavant disponible en français. Et d’après ce qu’on a pu voir, cela semble être du plutôt bon travail. Évidemment, ce n’est pas le seul ajout, puisque les développeurs nous offrent une nouvelle région, Marshland, apparemment très vaste et principalement composée de marécages. Ils proposent aussi une extension de la base, un nouveau vault, de nouvelles quêtes et une nouvelle refonte de la corruption. Vous pouvez retrouver le patch note complet sur Steam, il contient également une longue liste d’ajustements.

Alors qu’il est sorti en accès anticipé en 2023, Witchfire reste l’un des jeux les plus appréciés à la rédac’. Mais on n’a pas forcément testé l’intégralité des mises à jour depuis. On a donc tenté de s’y remettre en stream pour constater que c’était toujours exceptionnel. On n’a pas pu tester toutes les nouveautés, car elles ne sont pas accessibles dès le démarrage, mais on a pu voir que l’onboarding s’était bien amélioré. La courbe de difficulté est plus progressive, et les premières heures ressemblent moins à un die & retry. On n’y a passé que quatre ou cinq heures, mais on a très envie de continuer.

Si vous voulez vous lancer dans Witchfire avant sa sortie en version finale et tester l’update Revelations, sachez qu’il est actuellement en promo à –20 %, soit 32 € sur Steam et l’Epic Games Store. La 1.0 était initialement prévue au début de cette année, ce ne sera manifestement pas le cas. Il est néanmoins probable que cela arrive avant 2027.