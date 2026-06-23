Fallgrade, le jeu expérimental d’un dev solo qui refait les lois de la physique à sa sauce

Un nouveau jeu d’exploration en vue subjective a fait son apparition sur Steam dernièrement, et s’il y a bien une chose qu’on ne peut pas lui enlever, c’est une identité visuelle et conceptuelle marquée. Projet né d’un seul développeur, Fallgrade se présente plus comme une expérience expérimentale que comme un titre aux ambitions particulièrement mercantiles. Et si une chose est sûre, c’est que ce ne sera pas pour tout le monde.

L’aventure élaborée par vladkudas se distingue notamment par un gameplay qui donne au joueur le contrôle sur la gravité elle-même. Un pouvoir qui devra être utilisé pour naviguer dans plusieurs environnements, dont un espace urbain à l’architecture d’une incohérence troublante, ou encore une forêt dont on ne sait pas encore grand chose. Difficile de dire si un réel objectif se dessinera à travers une quelconque narration, mais la survie à elle seule risque d’être une préoccupation suffisante. En effet, une araignée géante sobrement nommée Karl sera visiblement bien décidée à mettre fin à la partie, et constituera le principal obstacle sur le chemin à parcourir.

Que l’on adhère ou pas à l’étrange direction artistique de Fallgrade, son ambiance et son concept ne peuvent que rendre curieux d’en savoir plus. C’est d’ailleurs probablement bientôt que ceux qui le souhaitent y verront plus clair grâce à une démo qui devrait pointer le bout de son nez prochainement, selon le développeur. En attendant, la page Steam du jeu vous attend s’il vous vient l’envie de l’ajouter à votre wishlist.