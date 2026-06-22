Urban Blight Update : une bonne mise à jour pour John Carpenter’s Toxic Commando

Le 18 juin dernier, Saber Interactive a publié une grosse mise à jour de contenu pour John Carpenter’s Toxic Commando. Il s’agit de l’Urban Blight Update, qui apporte notamment une nouvelle map dans une ville, ce qui apporte enfin un peu de variété, puisqu’on considérait que les huit missions de base étaient un peu légères pour réussir à intéresser les joueurs plus de quelques soirées. Un nouvel ennemi fait aussi son apparition, même sur les anciennes cartes. C’est une sorte de pustule volante qui vient attraper l’un des joueurs pour lui siphonner sa vie et le projeter dans les airs. Cela donne fatalement une nouvelle priorité lors des combats, si on veut éviter de se faire massacrer. On nous gratifie également d’un nouveau véhicule qui lance des mortiers et qui est équipé d’une tourelle laser un peu cheatée, ainsi que de nouvelles armes. Pour la liste des ajouts, vous pouvez consulter le patch note sur Steam, qui liste aussi les ajustements et les corrections de bugs.

Parce qu’on n’avait rien de mieux à faire, on est allés tester ça avec quelques membres de la rédac’ et de la communauté. Et on doit dire que la difficulté nous a semblé un peu plus relevée que lors de notre test, car on s’est assez souvent retrouvé avec un ou plusieurs coéquipiers à terre. On a refait une ancienne carte pour se remettre en jambes, puis la nouvelle, et rien à dire : on s’amuse bien. L’arbre de compétences est toujours très mal équilibré et les phases de défenses finales ressemblent à des éjaculations précoces, mais l’expérience globale est tout de même franchement agréable. Évidemment, c’est beaucoup plus drôle avec des potes, surtout que si votre escouade (de quatre joueurs) n’est pas pleine, elle pourra être remplie avec des random jouant sur PlayStation ou Xbox. On a pu l’expérimenter quand il nous manquait un compagnon. On en frissonne encore.

Globalement, la mise à jour Urban Blight est plutôt sympa, mais on en voudrait encore plus. Malheureusement, la prochaine, prévue pour cet automne, n’apportera pas de nouvelle map, et il faudra attendre une hypothétique future update à la fin de l’année. Mais compte tenu du nombre de joueurs, ce n’est pas certain qu’elle arrive un jour. John Carpenter’s Toxic Commando n’en reste pas moins un très bon jeu, et il est actuellement en promo à –25 % sur Steam, ce qui le fait à 30 € jusqu’au 25 juin.