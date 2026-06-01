[AG French Direct] Stardream ajoute du français à sa démo

La semaine dernière, c’était l’AG French Direct Showcase, un événement consacré exclusivement aux jeux francophones. À cette occasion, Rebel Pixel, qui développe le walking sim d’enquête Stardream, a publié une nouvelle vidéo pour nous expliquer en détail les possibilités de gameplay et l’univers du jeu. Pour rappel, on incarnera une chauffeuse de taxi dans une sorte de station spatiale utopique rétrofuturiste, involontairement mêlée à une sombre histoire de complot.

Apparemment, en plus de la partie enquête ouvrant de nouvelles possibilités de dialogue, le jeu permettra de faire des choix qui impacteront directement le scénario. On avait déjà beaucoup aimé la démo, alors on est plutôt confiants. Et d’ailleurs, pour ceux qui seraient allergiques à la langue de Shakespeare, les développeurs indiquent que les sous-titres français sont enfin disponibles.

Bien que le projet semble bien avancé, aucune date de sortie n’a pour l’instant été annoncée. Vous pouvez néanmoins ajouter Stardream à votre liste de souhaits depuis sa page Steam si la démo vous a plu.