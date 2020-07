No Man’s Sky vient de publier sa dernière mise à jour, Desolation. Comme vous pouvez le découvrir dans la vidéo ci-dessous, elle ajoute surtout la possibilité d’explorer des vaisseaux abandonnés. No Man’s Sky oblige, ils sont générés de manière procédurale. Bon, je crois que c’est sensé faire peur avec une ambiance pesante, mais c’est un peu loupé. En tout cas sur la vidéo. Le reste du changelog, qui se compose surtout d’équilibrages, de bugs en moins et d’optimisations des effets de lumière, est disponible sur le site officiel.